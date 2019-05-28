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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Косова объяснил задержание россиянина

Президент Косова Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», — заявил лидер Косова. Эти задержания, по словам Тачи, были осуществлены в рамках борьбы с преступностью.

Министерство иностранных дел России потребовало от Миссии ООН в Косове предоставить исчерпывающую информацию по аресту россиянина и предпринять усилия для его освобождения.

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Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала действия полицейских как «очередную провокацию Приштины», направленную на разжигание межэтнической вражды, и назвала причиной вызывающего поведения косоваров следствие «многолетнего потакания им со стороны ЕС и США».

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косово прекратились в марте 2017 года.

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