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16:09 (мск), источник: ТАСС

Российский сотрудник миссии ООН в Косове освобожден

Двое сотрудников ООН были задержаны на севере Косова и Метохии во время акции косовской полиции.

Источник: AP 2019

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Один из двух задержанных сотрудников миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), россиянин Михаил Краснощеков, освобожден. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МООНК.

«Один сотрудник МООНК, гражданин России, был освобожден», — говорится в заявлении.

Ранее миссия сообщила о задержании двух сотрудников ООН на севере Косова и Метохии в ходе акции косовской полиции. Глава миссии Захир Танин призвал немедленно освободить арестованных сотрудников организации.

Справка
Обострение ситуации в Косове. ГлавноеЧто происходит вокруг Косовска-Митровицы, крупнейшего города на севере непризнанной республики.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты Косова и Метохии, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

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