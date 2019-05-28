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17:32 (мск), источник: Интерфакс

Более сотни солдат Хафтара погибли в боях близ Триполи

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU — По меньшей мере 115 солдат Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара погибли в боях близ Триполи, самых ожесточенных с момента начала наступления ЛНА на ливийскую столицу, сообщает во вторник агентство EFE со ссылкой на источники в ливийском правительстве, признанном ООН.

Источник: Reuters

По данным агентства, маршал Хафтар применил авиацию, которая совершила несколько ударов, в том числе, по территориям с гражданским населением.

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В ответ на эти удары силы ливийского правительства атаковали позиции армии маршала Хафтара в населенном пункте аш-Швиреф, где находится главный штаб ЛНА. Этот населенный пункт расположен вблизи города Гарьян в 70 км к югу от Триполи.

Представители ливийского правительства в Триполи также сообщили, что в ходе боев с ЛНА захвачено большое количество вооружения, произведенного в Египте.

Силы Хафтара пока не опровергли, но и не подтвердили эти сообщения.

Маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи в апреле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с этого времени жертвами столкновений стали более 600 человек, более 3 тыс. ранены, а более 30 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

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Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

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