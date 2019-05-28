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18:04 (мск), источник: Ведомости

Россия потребовала от Китая объяснить проверки мобильных телефонов россиян

Генеральное консульство России в китайском городе Гуаньчжоу направило дипломатическую ноту с просьбой разъяснить, почему при пересечении китайской границы у россиян проверяют содержимое сотовых телефонов.

Источник: Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на атташе генконсульства Григория Колышкина. По его словам, российская сторона сейчас выясняет, какие законы регулируют подобные меры, каковы критерии компрометирующей информации и перечень оснований для проверки телефонов.

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Генеральное консульство России в Гуаньчжоу 27 мая сообщило о том, что при въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая миграционные власти страны выборочно проверяют, соответствует ли выданная россиянам виза целям въезда.

Для этого изучается содержимое сотовых телефонов: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в программах быстрого обмена сообщений WeChat, WhatsApp, Viber и других.

Если подобная информация будет обнаружена, человек переводится в специальное помещение, где он будет находиться до ближайшего обратного рейса. Питание предоставляется однократно. Впоследствии китайские власти могут запретить нарушителю въезд в страну.

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