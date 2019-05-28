Россия потребовала от Китая объяснить проверки мобильных телефонов россиян

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на атташе генконсульства Григория Колышкина. По его словам, российская сторона сейчас выясняет, какие законы регулируют подобные меры, каковы критерии компрометирующей информации и перечень оснований для проверки телефонов.
Генеральное консульство России в Гуаньчжоу 27 мая сообщило о том, что при въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая миграционные власти страны выборочно проверяют, соответствует ли выданная россиянам виза целям въезда.
Для этого изучается содержимое сотовых телефонов: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в программах быстрого обмена сообщений WeChat, WhatsApp, Viber и других.
Если подобная информация будет обнаружена, человек переводится в специальное помещение, где он будет находиться до ближайшего обратного рейса. Питание предоставляется однократно. Впоследствии китайские власти могут запретить нарушителю въезд в страну.