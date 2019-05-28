Сербская армия отправила МиГ-29 и солдат к границе с Косово

По ее данным, непосредственно перед началом движения колонны в казарму прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин.
Б92 также сообщает, что в сторону зоны безопасности на административной границе также вылетел МиГ-29 ВВС Сербии.
«В случае какой-либо угрозы общественному порядку и жизням людей на севере Косово, наша армия защитит наш народ», — заявил ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич.
По его распоряжению, все подразделения сербской армии и спецназа МВД приведены в состояние полной боевой готовности.
Ранее во вторник стало известно, что подразделения косовского спецназа провели операцию в четырех общинах на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди которых — семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.
В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток, где складывается наиболее сложная ситуация, жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Сообщается о пострадавших.
В то же время ситуация в Косовской Митровице, где расположены все административные учреждения сербов в Косово и Метохии, пока остается спокойной, отмечает РТС.
Международные силы КФОР подтвердили факт проведения операции, отметив, что это происходит по распоряжению прокуратуры в Приштине. «Мы следим за развитием ситуации, мы находимся в контакте с властями в Приштине, каналы связи с Сербией для нас открыты», — цитирует РТС слова представителя КФОР Винченцо Грассо.