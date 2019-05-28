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18:00 (мск), источник: Интерфакс

Сербская армия отправила МиГ-29 и солдат к границе с Косово

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU — Колонна военных автомобилей с солдатами и вооружением покинула территорию казарм в сербском городе Кралево и направилась, вероятнее всего, в сторону населенного пункта Рашка, который расположен недалеко от административной границы Сербии с автономным краем Косово и Метохия, передает во вторник сербская радиостанция Б92.

По ее данным, непосредственно перед началом движения колонны в казарму прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин.

Б92 также сообщает, что в сторону зоны безопасности на административной границе также вылетел МиГ-29 ВВС Сербии.

«В случае какой-либо угрозы общественному порядку и жизням людей на севере Косово, наша армия защитит наш народ», — заявил ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич.

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По его распоряжению, все подразделения сербской армии и спецназа МВД приведены в состояние полной боевой готовности.

Ранее во вторник стало известно, что подразделения косовского спецназа провели операцию в четырех общинах на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди которых — семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток, где складывается наиболее сложная ситуация, жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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Сообщается о пострадавших.

В то же время ситуация в Косовской Митровице, где расположены все административные учреждения сербов в Косово и Метохии, пока остается спокойной, отмечает РТС.

Международные силы КФОР подтвердили факт проведения операции, отметив, что это происходит по распоряжению прокуратуры в Приштине. «Мы следим за развитием ситуации, мы находимся в контакте с властями в Приштине, каналы связи с Сербией для нас открыты», — цитирует РТС слова представителя КФОР Винченцо Грассо.

Справка
Обострение ситуации в Косове. ГлавноеЧто происходит вокруг Косовска-Митровицы, крупнейшего города на севере непризнанной республики.
Беспорядки на севере Косова: сербы в ответ на аресты строят баррикады
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17:27 (мск)© Ньюстюб
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