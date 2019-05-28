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22:31 (мск), источник: Известия

На Украине рассказали об отмене операции по «деоккупации» Крыма

Вооруженные силы Украины начали операцию по «разблокированию» Крыма 1 марта 2014 года, однако в тот же день был отдан приказ прекратить ее. Об этом заявил бывший начальник генерального штаба ВСУ Владимир Замана на брифинге во вторник, 28 мая.

Источник: РИА "Новости"

«Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования», — сказал военный, его слова приводит УНИАН.

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Бывший глава генштаба добавил, что «на этом всё закончилось».

При этом Замана признался, что никаких официальных документов по этому поводу не видел, но об этом ему рассказывали должностные лица, принимавшие непосредственное участие в операции.

1 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин обратился к Совету Федерации за разрешением использовать российские вооруженные силы на территории Украины. В обращении говорилось, что это сделано в связи с угрозой жизни россиян, дислоцирующихся в Крыму. Сенаторы допустили ввод войск на полуостров.

В тот же день ВСУ привели в боевую готовность.
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Исполнявший обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что на случай прямой военной агрессии со стороны Москвы разработан подробный план действий.

16 марта в Крыму прошел референдум, на котором 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

Несмотря на итоги плебисцита, Киев отказался признавать полуостров частью России. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

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