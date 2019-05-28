Руководитель ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

«Я думаю, что главная причина — это непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит — когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков — им, правда, сегодня немногие верят, — последние пять лет наши доходы не растут», — сказал он.
По его словам, это людей напрягает и даже удивляет: острая фаза кризиса закончилась уже в 2016 г., а жить лучше не стало.
«Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче», — добавил Федоров.
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
«Она всем показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, лучше социальное обеспечение, — вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», — отметил он.
Это прибавило пессимизма, констатировал Федоров. «Мы назвали это “эффектом черных очков”, которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», — подчеркнул он.
24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г. В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов. Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г., после объявления о повышении пенсионного возраста.