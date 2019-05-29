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05:26 (мск), источник: РИА Новости

Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»

МОСКВА — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в «нормандском формате», как только для этого сложатся политические условия.

Источник: РИА Новости

«Я бы этого хотел. Я ее организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу, как только представится возможность <…>», — сказал Макрон.

Он добавил, что в скором времени планирует провести диалог с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, и также не исключил возможность визита в Киев.

Ранее в Кремле заявили, что ясности по возможности встречи пока нет. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в «нормандском формате», но не является сторонником встречи ради встречи.

Перед этим спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в июле.

По его словам, США с Россией находятся во взаимодействии по вопросу возможной встречи и выполнения Минских соглашений.

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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