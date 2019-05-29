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06:54 (мск), источник: РИА Новости

Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Существует опасность широкомасштабных боевых действий, если Киев решит устроить новую провокацию против Крымского моста с применением боевых кораблей, которые Украина может получить от США, пишет военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике «Звезда».

Источник: РИА Новости

В ноябре командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что США направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Обозреватель напомнил, что в мае прошлого года американский журналист выступил с призывом «разбомбить мост», и украинские политики «очень воодушевились» подобными высказываниями.

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Эксперт подчеркнул, что Крымский мост непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», и «Бук-М2», а также С-400, которые защищают сооружение с воздуха.

Однако, по его словам, существует и угроза, исходящая от военных кораблей.

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — отмечает эксперт.

Он добавил, что строители моста также предусмотрели опасность тарана опор сооружения, поэтому установили «палы» из железобетона, металлического шпунта и камней, поэтому «ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб».
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Кроме того, пишет обозреватель, за безопасность Крымского моста от берега до берега отвечают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.

В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Корабли опасно маневрировали и игнорировали законные требования российской стороны. После этого пограничники задержали украинские корабли, на борту которых находились 22 моряка и два сотрудника СБУ. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

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