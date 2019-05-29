«Личная вендетта без доказательств». Дерипаска и его юристы раскритиковали основания Минфина США для введения санкций

Как следует из доклада Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), перед введением санкций американские власти ознакомились с разными источниками информации. Часть была нормативными документами, связанными с санкционной программой США, часть оказалась засекречена, остальное — в основном, публикации СМИ, в том числе профиль миллиардера на сайте Forbes, статьи The Guardian, The Times и The Telegraph.
Дерипаска в своем Instagram заявил, что отчет Минфина США — «халтурно подготовленный» и состоит из «клеветы и домыслов». Участник списка Forbes добавил, что для введения санкций у американских властей не было фактов и доказательств, а только «огромное желание разрушить мою жизнь и жизни сотен тысяч людей, связанных с основанными мною компаниями». Миллиардер сослался на более полное заявление, опубликованное на его официальном сайте.
В нем сторона бизнесмена называет сам доклад OFAC (.pdf) «слабо проработанным, полным ложных утверждений и непроверенных фактов». Само введение санкций называется не обремененной поиском доказательств «личной вендеттой» против Дерипаски.
Представители миллиардера выделили два главных основания для включения бизнесмена в санкционные списки США: его действия или намерение действовать «в интересах высокопоставленного представителя правительства» и его «работу в российском энергетическом секторе». Оба этих положения сторона бизнесмена называет «явно ложными» и разбирает каждую претензию.
В команде миллиардера призвали проверить основания, на которых против Дерипаски ввели санкции, на соответствие указам президента США, которые вводят критерии установления ограничений. По мнению представителей бизнесмена, ни одна из претензий Минфина требованиям не удовлетворяет и противоречит презумпции невиновности.
Санкции против Дерипаски Минфин США ввел в апреле 2018 года. Под ограничения попали и контролируемые им компании, в первую очередь En+. После этого Дерипаска снизил свою долю в холдинге до отметки ниже 44,95% и перестал управлять ей через совет директоров. 27 января американские власти вывели En+ из-под действия ограничений. Но большая часть активов бизнесмена по-прежнему под санкциями. Миллиардер оспаривает это в суде: иск подан к Минфину США, его главе Стивену Мнучину, Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) и его руководителю Андреа Гаки.
Олег Дерипаска занимает 30-е место в списке «200 самых богатых бизнесменов России» по версии Forbes. Журнал при составлении рейтинга оценил его состояние в $3,6 млрд.