12:12 (мск), источник: Известия
Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет. Об этом 29 мая заявил
«Поставка осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны… Там нет никакой задержки, там все нормально», — сказал представитель Кремля.
Контракт на поставку российских систем РФ и Турция заключили в 2017 году.
27 мая министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке С-400. 22 мая стало известно, что Турция направила в Россию военный персонал для обучения эксплуатации ЗРК.
Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны РФ
Против поставок С-400 Турции неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.