Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с «россиянкой» в Австрии

«После того, как в СМИ появилась информация, что “Spiegel” и “Süddeutsche Zeitung” получили видео с якобы “племянницей” русского олигарха и австрийским политиком от некоей фирмы, купившей его, как сообщается, за 600 тысяч евро, а вся история оказалась спланированной провокацией с участием нанятой за впечатляющий гонорар боснийской студентки, немецкие журналисты, запустившие этот фейк, как минимум, должны объясниться. Как же так получилось, что эта фальшивка очутилась именно в их руках, а они успешно раскрутили ее, дополнив дезой?» — написала она.
«Учитывая, что информация о вовлечённости России была преподана немецкими изданиями, если не как факт, то совершенно недвусмысленно, а сейчас оказывается, что речь идёт о постановочном материале, характер которого немецким изданиям был заранее известен, мы проведём дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенной германскими СМИ информационной операции», — написала Захарова.
Она добавила, что, «конечно, все разговоры о том, что оказавшийся в руках журналистов материал должен был быть опубликован, теряют смысл, когда вспоминаешь про ярую борьбу именно немецких журналистов с фейками и вмешательством в электоральные процессы».
Но главный вопрос остаётся открытым: кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу? Европа, очнись!
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей «россиянкой», которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.
При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была «ловушкой» для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия.