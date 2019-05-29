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13:00 (мск), источник: ТАСС

Нил Ушаков официально ушел с должности мэра Риги

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии «Согласие» Нил Ушаков, избранный по итогам выборов в Европейский парламент, сообщил, что официально подал в отставку с должности мэра Риги.

Источник: Reuters

«Последнее селфи в кресле мэра Риги. Выборы в Европарламент прошли и сегодня я ухожу с должности, на которой, благодаря поддержке рижан и команды, проработал десять лет. Спасибо вам!» — написал он в среду на своей странице в Facebook, опубликовав также свою фотографию в кресле градоначальника.

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«Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 году. И еще — в суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным», — добавил он.

Как сообщает местное информагентство LETA, официальная отставка Ушакова с поста мэра Риги — это юридический шаг, чтобы можно было выбрать нового градоначальника.

На данный момент временно исполняет обязанности мэра Риги Олег Буров от партии «Честь служить Риге». Правление этой политической силы в среду договорилось выдвинуть на должность мэра Риги кандидатуру депутата самоуправления Дайниса Турлайса. «Согласие» обещало поддержать его кандидатуру.

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