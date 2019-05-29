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13:41 (мск), источник: BFM.ru

Путин поддержал идею при расчете пенсий засчитывать в стаж работу на территории ЕАЭС

Президент считает, что вступление в силу такого соглашения позволит в полном объеме обеспечить права и интересы граждан Союза.

Источник: РИА "Новости"

Пенсионерам стран Евразийского экономического союза будет удобен расчет пенсий, при котором будет засчитываться стаж работы на территории всех государств ЕАЭС. Президент Владимир Путин отметил важность подготовки соответствующего соглашения.

«Для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение», — отметил российский лидер на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж.
Владимир Путин ​​​​​​​
президент России

Российский лидер подчеркнул, что «вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан» государств ЕАЭС. По его словам, «особого внимания требуют вопросы, связанные с укреплением совместных финансовых институтов ЕврАзЭС, призванных поддержать устойчивость экономик стран — участниц объединения, в том числе в периоды нестабильности на глобальных рынках».

«В настоящее время Евразийский банк развития финансирует свыше 80 проектов, большая часть из них — в области энергетики, транспорта, инфраструктуры; осуществляет инвестиции в жизненно важные для государств Союза сферы», — констатировал глава российского государства. Он отметил, что «совокупный объем вложений банка достиг 7,7 млрд долларов», передает ТАСС.

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