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13:42 (мск), источник: РИА Новости

В Косово будут добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН

БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что гражданин РФ Михаил Краснощеков был выпущен накануне полицией Косово благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН, который необходимо отозвать.

Источник: AFP 2019

«От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело», — заявил косовский прокурор порталу Insajder.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии — о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

Справка
Обострение ситуации в Косове. ГлавноеЧто происходит вокруг Косовска-Митровицы, крупнейшего города на севере непризнанной республики.
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01:13 (мск)© Ньюстюб
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