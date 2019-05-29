13:42 (мск), источник: РИА Новости
В Косово будут добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН
БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Главный прокурор
«От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело», — заявил косовский прокурор порталу Insajder.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в
Несколько человек пострадали, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии — о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.