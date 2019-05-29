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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически зашли в тупик, считает ЕК

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Еврокомиссия считает, что Турция, которая формально еще остается кандидатом на вступление в ЕС, продолжает отдаляться от Европы, «серьезно отступив» от базовых принципов, поэтому переговоры фактически находятся в тупике, говорится в обнародованном в среду докладе.

Источник: РИА Новости

ЕК обнародовала в среду ежегодный доклад по вопросам расширения и состоянии переговоров со странами-кандидатами.

«Турция является ключевым партнером ЕС и страной-кандидатом. Диалог и сотрудничество, в том числе на самом высоком уровне, в важнейших областях, представляющих взаимный интерес, продолжаются, в том числе на основе эффективного сотрудничества в области миграции и решительной поддержки беженцев со стороны ЕС», — говорится в документе.

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При этом в нем отмечается, что «Турция продолжает отдаляться от ЕС, серьезно отступая от принципов верховенства права и основных прав, ослабляя эффективную систему сдержек и противовесов в политической системе в результате вступления в силу конституционной поправки».

«Переговоры о присоединении Турции фактически зашли в тупик, и никакие дальнейшие главы не могут быть рассмотрены для открытия или закрытия. Основополагающие факты, ведущие к этой оценке, остаются в силе», — говорится в нем.

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