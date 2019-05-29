Партия Саакашвили собралась в Верховную Раду

«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», — сказал он.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли партия проведение досрочных парламентских выборов на Украине, Сакварелидзе ответил, что президент Владимир Зеленский сделал правильный шаг, так как нынешний состав Рады уже четыре года нелегитимен.
Накануне, 28 мая, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Экс-президент Грузии назвал это решение смелым и сообщил, что прилетит на Украину 29 мая.
Партия «Рух новых сил» («Движение новых сил»), лидером которой является Михаил Саакашвили, была создана на Украине в феврале 2017 года. Она являлась оппозиционной режиму тогдашнего главы государства Петра Порошенко.
Саакашвили возглавлял Грузию в 2004—2013 годах. В мае 2015-го Порошенко назначил его председателем Одесской областной государственной администрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил бывшего губернатора, который уже перешел в оппозицию, украинского гражданства. В феврале 2018 года Саакашвили задержали, выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.