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15:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров объяснил конфликт в Косово желанием создать «санитарный кордон» вокруг России

Обострение ситуации в Косово спровоцировали те, кто хочет сделать из Балкан «санитарный кордон» из стран НАТО вокруг России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, обострение ситуации в регионе является следствием «попустительства со стороны и ЕС, и НАТО, которые имеют силы на территории Косово».

«Такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать “санитарный кордон” в отношении РФ. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО, — сказал министр (цитата по “РИА Новости”).— Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий».

Накануне сербская армия была приведена в боевую готовность из-за конфликта на севере Косово. По данным местной полиции, там произошла перестрелка между спецназом частично признанной республики (ROSU) и неизвестной группой людей. Она продолжалась несколько часов. В результате пострадали два человека, один из которых — полицейский. Президент Косово Хашим Тачи сообщил, что речь идет о борьбе с организованной преступностью. Среди задержанных оказался россиянин, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. Позднее миссия сообщила, что являющийся ее сотрудником россиянин уже освобожден, а состояние его здоровья оценивается как нормальное.

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что гражданин РФ Михаил Краснощеков был выпущен накануне полицией Косово благодаря иммунитету сотрудника миссии ООН, который необходимо отозвать, сообщает Insajderi.

В Сербии глава парламентского комитета по Косово и Метохии Милован Дрецун считает, что албанцы проводят этническую чистку для объединения Косово и Албании.

Справка
Обострение ситуации в Косове. ГлавноеЧто происходит вокруг Косовска-Митровицы, крупнейшего города на севере непризнанной республики.
Обострение ситуации в Косове
Следите за развитием темы Обострение конфликта между Сербией и Косово
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