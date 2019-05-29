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15:48 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский рассказал о «пользе» шаурмы для политиков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал политикам есть шаурму, чтобы «не забронзоветь» и быть ближе к народу.

Так украинский лидер прокомментировал выложенное в его инстаграме селфи с шаурмой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В этом, как видите, нет ничего страшного и тем более стыдного <…> Тем, кто находится у власти, это полезно. Рекомендую», — пошутил он.

На прошлой неделе Зеленский также вспомнил об этом продукте, поздравляя жителей украинской столицы с Днем города. В своем обращении президент заявил: «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».

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