15:48 (мск), источник: РИА Новости
Зеленский рассказал о «пользе» шаурмы для политиков
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал политикам есть шаурму, чтобы «не забронзоветь» и быть ближе к народу.
Так украинский лидер прокомментировал выложенное в его инстаграме селфи с шаурмой.
«В этом, как видите, нет ничего страшного и тем более стыдного <…> Тем, кто находится у власти, это полезно. Рекомендую», — пошутил он.
На прошлой неделе Зеленский также вспомнил об этом продукте, поздравляя жителей украинской столицы с Днем города. В своем обращении президент заявил: «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».
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