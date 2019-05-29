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17:05 (мск), источник: Интерфакс

В Раду внесены сразу два законопроекта об импичменте президента

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особенностях процедуры отстранения президента от власти.

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Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.

Он также сообщил: вместе с законопроектом об импичменте в Раду направлено напоминание Зеленского о том, что в парламенте находится законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

«Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности» — сказал Стефанчук.

Также сегодня замруководителя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект об импичменте президента.

«Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внёс свой законопроект об импичменте», — сказал Гончаренко журналистам.

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