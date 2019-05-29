Президент Латвии намерен общаться с русскоязычными СМИ на латышском

Левитс в среду на внеочередном заседании Сейма был избран президентом.
«Русский язык я знаю не слишком хорошо. Я учил русский язык в школе, у меня были хорошие оценки. В Латвии я использую государственный язык, и так я буду поступать дальше и в отношении СМИ, которые вещают на другом языке. Поэтому я бы с удовольствием пришел на интервью (в русскоязычные СМИ) и говорил бы на государственном языке», — сказал Левитс на своей первой пресс-конференции.
В Латвии проживают чуть более 1,9 миллиона человек, около 40% из них — русскоязычные. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержали эту инициативу.