Политологи прогнозируют победу врио глав регионов РФ в первом туре выборов

«Основываясь на социологии, которая была представлена (на заседании круглого стола — прим. ТАСС) если бы выборы были бы в это воскресенье, то это была бы победа (врио глав регионов — прим. ТАСС) в первом туре, причем уверенная победа», — сказал ТАСС после заседания директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
Он добавил, что ситуация у всех врио достаточно устойчивая. «Есть существенный запрос на решение локальных задач, и что касается врио, они достаточно эффективно этот запрос исполняют», — добавил собеседник агентства.
Ключевой вывод из заседания можно сделать о том, что новые врио со своим стилем управления — результативность, открытость, вовлечению людей и жесткий контроль — удовлетворяют запрос, который есть в обществе.
Екатерина Соколоваруководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Она пояснила, что говорить о возможности победы в первом туре можно на основе того, что «врио взяли очень хороший старт» и «идут достаточно успешно».
В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы руководителей 16 регионов РФ. В ходе заседания руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров привел данные социологических исследований. «Среди всех врио, чьи позиции мы исследовали, выделяется врио главы Забайкалья [Александр Осипов] с результатом 84%, то есть 84% от заявивших о намерении участвовать в выборах планируют проголосовать за него», — сказал Федоров.
По его словам, на второй позиции находится врио руководителя Башкортостана Радий Хабиров с результатом 79,3%. Далее следуют врио главы Калмыкии Бату Хасиков (76%) и Андрей Чибис (Мурманская область).
Кроме того, высокие рейтинги демонстрируют Денис Паслер (Оренбургская область) — 62,1% и врио главы Астраханской области Сергей Морозов — 62%. Рейтинг Алексея Текслера (Челябинская область) составляет 61%, Олега Хорохордина (Республика Алтай) — 59%, Александра Беглова (Санкт-Петербург) — 54,4%, отметил Федоров.
По его словам, явка прогнозируется на уровне от 32,6% в Ставропольском крае до 43,7% в Калмыкии.
Федоров отметил, что высокие показатели врио губернаторов вызваны в основном «комбинацией нескольких факторов». В частности, это связано с их «статусом губернаторов надежды», то есть с надеждой на улучшение жизни, которую местные жители связывают с кандидатурами врио. Кроме того, Федоров обратил внимание на такие факторы, как акцент врио на прямые коммуникации с местными жителями и общее желание обновления, которое присутствует у населения.