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17:19 (мск), источник: ТАСС

Политологи прогнозируют победу врио глав регионов РФ в первом туре выборов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Действующие врио глав российских регионов имеют хорошие шансы на победу в выборах в первом туре. Такое мнение высказали участники круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей», которое состоялось в среду на площадке Экспертного института социальных исследований.

Источник: Reuters

«Основываясь на социологии, которая была представлена (на заседании круглого стола — прим. ТАСС) если бы выборы были бы в это воскресенье, то это была бы победа (врио глав регионов — прим. ТАСС) в первом туре, причем уверенная победа», — сказал ТАСС после заседания директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Он добавил, что ситуация у всех врио достаточно устойчивая. «Есть существенный запрос на решение локальных задач, и что касается врио, они достаточно эффективно этот запрос исполняют», — добавил собеседник агентства.

Ключевой вывод из заседания можно сделать о том, что новые врио со своим стилем управления — результативность, открытость, вовлечению людей и жесткий контроль — удовлетворяют запрос, который есть в обществе.
Екатерина Соколова
руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ

Она пояснила, что говорить о возможности победы в первом туре можно на основе того, что «врио взяли очень хороший старт» и «идут достаточно успешно».

«Губернаторы надежды»

В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы руководителей 16 регионов РФ. В ходе заседания руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров привел данные социологических исследований. «Среди всех врио, чьи позиции мы исследовали, выделяется врио главы Забайкалья [Александр Осипов] с результатом 84%, то есть 84% от заявивших о намерении участвовать в выборах планируют проголосовать за него», — сказал Федоров.

По его словам, на второй позиции находится врио руководителя Башкортостана Радий Хабиров с результатом 79,3%. Далее следуют врио главы Калмыкии Бату Хасиков (76%) и Андрей Чибис (Мурманская область).

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Кроме того, высокие рейтинги демонстрируют Денис Паслер (Оренбургская область) — 62,1% и врио главы Астраханской области Сергей Морозов — 62%. Рейтинг Алексея Текслера (Челябинская область) составляет 61%, Олега Хорохордина (Республика Алтай) — 59%, Александра Беглова (Санкт-Петербург) — 54,4%, отметил Федоров.

По его словам, явка прогнозируется на уровне от 32,6% в Ставропольском крае до 43,7% в Калмыкии.

Федоров отметил, что высокие показатели врио губернаторов вызваны в основном «комбинацией нескольких факторов». В частности, это связано с их «статусом губернаторов надежды», то есть с надеждой на улучшение жизни, которую местные жители связывают с кандидатурами врио. Кроме того, Федоров обратил внимание на такие факторы, как акцент врио на прямые коммуникации с местными жителями и общее желание обновления, которое присутствует у населения.

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