18:08 (мск), источник: РИА Новости
Саакашвили вернулся на Украину
КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент Грузии и
Как сообщило агентство УНН, Саакашвили встречают сотни сторонников с флагами, поют гимн Украины. Кроме того, на парковке аэропорта стоит автомобиль Toyota Land Cruiser с флагами Украины, Грузии, партийным флагом и флагом с изображением президента Украины Владимира Зеленского и самого Саакашвили. Встречающие держат в руках каравай и флажки.
Ранее стало известно, что партия «Движение новых сил», лидером которой является Саакашвили, примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. При этом сам политик заявил, что не претендует на чиновничью должность на Украине.
По его словам, он хочет помочь новой власти в стране, а карьеристские цели «плохо для него заканчиваются». Касательно возможной встречи с Зеленским Саакашвили заявил, что «все зависит от президента, у которого не так много времени».
Накануне Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого бывшим президент Грузии заявил, что вернется на Украину в среду. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году Саакашвили пришел в украинскую политику, получив должность губернатора Одесской области.
Однако уже в 2016 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже бывший президент Грузии подал жалобу в украинский суд, но ее не рассмотрели до сих пор.
После президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда. Ранее Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов «строить новую, сильную и успешную Украину».
В минувшем году власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он годом ранее незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.