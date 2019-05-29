Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Четырехлетний мальчик сбил на машине старушку
Стресс и алкоголь довели звезду «Игры престолов» до клиники
Кэмпбелл, Хайек, Джон и другие на показе Gucci в Риме
Ранчо со взлетно-посадочной полосой продадут с аукциона
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
Красавица-учительница беременна от актера Сергея Астахова
Жасмин высказалась об общем сыне с Киркоровым
Егор Крид раскрыл правду о закулисье «Холостяка»
Собчак позвали на «Первый канал»
Сибирские ученые установили связь варикоза с интеллектом
7 опасных процедур красоты
Кэмпбелл, Хайек, Джон и другие на показе Gucci в Риме
Как выглядят и чем занимаются первые жены комиков
15 трогательных способов хранить память о детстве ребенка (фото)
Экс-жена Башарова поделилась трогательными снимками сына
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Молодые россияне бросились скупать жилье
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
18:08 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили вернулся на Украину

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили приземлился в киевском аэропорту «Борисполь» и прошел паспортный контроль, следует из трансляции телеканала Rustavi 2.

Источник: РИА Новости

Как сообщило агентство УНН, Саакашвили встречают сотни сторонников с флагами, поют гимн Украины. Кроме того, на парковке аэропорта стоит автомобиль Toyota Land Cruiser с флагами Украины, Грузии, партийным флагом и флагом с изображением президента Украины Владимира Зеленского и самого Саакашвили. Встречающие держат в руках каравай и флажки.

Ранее стало известно, что партия «Движение новых сил», лидером которой является Саакашвили, примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. При этом сам политик заявил, что не претендует на чиновничью должность на Украине.

По его словам, он хочет помочь новой власти в стране, а карьеристские цели «плохо для него заканчиваются». Касательно возможной встречи с Зеленским Саакашвили заявил, что «все зависит от президента, у которого не так много времени».

Новость
Путин прокомментировал планы Зеленского выдавать украинский паспорт россиянам

Накануне Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого бывшим президент Грузии заявил, что вернется на Украину в среду. В погранслужбе заявили, что оснований для его недопуска в страну больше нет.

Что делал Саакашвили на Украине

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году Саакашвили пришел в украинскую политику, получив должность губернатора Одесской области.

Однако уже в 2016 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже бывший президент Грузии подал жалобу в украинский суд, но ее не рассмотрели до сих пор.

После президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда. Ранее Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов «строить новую, сильную и успешную Украину».

В минувшем году власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он годом ранее незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
 Экс-президент Украины: зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство
Генпрокурор Украины странными заявлениями взбудоражил интернет
Зеленский внес законопроект об импичменте президента в Раду
Мэр якутского города заставил извиниться игрока КВН за шутку
Рестораторы подтвердили запрет на стейки «с кровью» в России
На видео попал аист, который принес птенцам еду и съел ее сам
В Мурманской области украли мост через реку
Политологи прогнозируют победу врио глав регионов в первом туре
Здоровье
Пациенты идут к проктологу, когда дела совсем плохи Хирург-колопроктолог Бадма Башанкаев рассказывает о профилактике.
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных особенностей Марса Ученым пришлось напрячь мозги.
Кино
Егор Крид раскрыл правду о закулисье «Холостяка» Певец признался, что ни одна из участниц не была в его вкусе
Авто
Замок на колесе: «новая» разводка от мошенников (что делать?) Как поступить владельцу автомобиля, если на колесо машины повесили замок и требуют выкуп?
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Дети
Удивительные факты о родительстве в Ливане Первый год жизни ливанского ребенка во многом не такой, как у живущих в России детей
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь