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18:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Спецпрокурор США Мюллер закрыл «российское дело» и объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил на пресс-конференции, что уходит из Минюста. Он пояснил, что принял это решение в связи с окончанием расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Источник: Reuters

«Я принял это решение самостоятельно. Никто не призывал меня этого делать», — сказал Мюллер о своей отставке. Прямая трансляция его выступления велась на сайте министерства.

Комментируя итоги расследования «российского дела», он заявил, что не был уполномочен предъявлять президенту США Дональду Трампу обвинения в сговоре с российскими властями. «Было бы несправедливо обвинять кого-то в совершении преступления, не имея судебного решения о предъявлении обвинений», — пояснил он.

При этом он уточнил, что «если бы у Минюста была уверенность в том, что президент США не совершил преступления, мы бы так сказали».

Как считает Роберт Мюллер, для него было «нецелесообразно» давать показания по «российскому делу» в Конгрессе США. В завершении выступления он также заявил, что не намерен больше как-либо комментировать дело и отвечать на вопросы журналистов о расследовании.

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Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором в мае 2017-го. Его расследование продлилось почти два года. 18 апреля 2019-го генпрокурор США Уильям Барр передал в Конгресс сокращенный вариант 400-страничного итогового доклада Мюллера. Следователи спецпрокурора утверждали, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Однако спецпрокурор не сумел собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о «сговоре».

Трамп назвал доклад сфабрикованным. Юрист администрации США Эммет Флад заявил, что предоставленный спецпрокурором отчет содержал «безрезультатные наблюдения», а приведенная в нем информация «никогда не подвергалась проверкам или независимому анализу». В середине мая Уильям Барр поручил расследовать, почему было начато «российское дело».

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