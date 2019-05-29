18:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Спецпрокурор США Мюллер закрыл «российское дело» и объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил на
«Я принял это решение самостоятельно. Никто не призывал меня этого делать», — сказал Мюллер о своей отставке. Прямая трансляция его выступления велась на сайте министерства.
Комментируя итоги расследования «российского дела», он заявил, что не был уполномочен предъявлять президенту США Дональду Трампу обвинения в сговоре с российскими властями. «Было бы несправедливо обвинять
Как считает Роберт Мюллер, для него было «нецелесообразно» давать показания по «российскому делу» в Конгрессе США. В завершении выступления он также заявил, что не намерен больше
Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором в мае 2017-го. Его расследование продлилось почти два года. 18 апреля 2019-го генпрокурор США Уильям Барр передал в Конгресс сокращенный вариант 400-страничного итогового доклада Мюллера. Следователи спецпрокурора утверждали, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Однако спецпрокурор не сумел собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о «сговоре».
Трамп назвал доклад сфабрикованным. Юрист администрации США Эммет Флад заявил, что предоставленный спецпрокурором отчет содержал «безрезультатные наблюдения», а приведенная в нем информация «никогда не подвергалась проверкам или независимому анализу». В середине мая Уильям Барр поручил расследовать, почему было начато «российское дело».