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20:46 (мск), источник: РАПСИ

Москалькова прокомментировала принятие ГД в I чтении закона об общих принципах работы омбудсменов

МОСКВА, 29 мая — РАПСИ. Законопроект об общих принципах организации деятельности омбудсменов по правам человека в субъектах РФ поднимет институт на принципиально новый уровень, считает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: РИА "Новости"

В среду Государственная Дума РФ приняла законопроект в первом чтении.

«Этот законопроект дает возможность поднять институт уполномоченного на принципиально новый уровень, поскольку у нас защита прав человека является по Конституции России в совместном ведении: и в ведении федерации, и в ведении субъектов федерации. Очень важно определить единые подходы, принципы и стандарты в деятельности уполномоченных. Впервые в России появляется законопроект, который унифицирует всё наработанное за 20 лет существования института омбудсменов», — сказала Москалькова.

По мнению омбудсмена, данный законопроект позволит обеспечить граждан страны единым эффективным набором защитных механизмов, что в итоге снизит уровень социальной напряженности.

Значимость принятия данного закона омбудсмен подтверждает цифрами: уполномоченные работают во всех 85 субъектах РФ, в прошлом году к ним поступило более 180 тысяч обращений, общими усилиями институту удалось восстановить нарушенные права свыше 300 тысяч граждан.

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