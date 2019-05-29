Москалькова прокомментировала принятие ГД в I чтении закона об общих принципах работы омбудсменов

В среду Государственная Дума РФ приняла законопроект в первом чтении.
«Этот законопроект дает возможность поднять институт уполномоченного на принципиально новый уровень, поскольку у нас защита прав человека является по Конституции России в совместном ведении: и в ведении федерации, и в ведении субъектов федерации. Очень важно определить единые подходы, принципы и стандарты в деятельности уполномоченных. Впервые в России появляется законопроект, который унифицирует всё наработанное за 20 лет существования института омбудсменов», — сказала Москалькова.
По мнению омбудсмена, данный законопроект позволит обеспечить граждан страны единым эффективным набором защитных механизмов, что в итоге снизит уровень социальной напряженности.
Значимость принятия данного закона омбудсмен подтверждает цифрами: уполномоченные работают во всех 85 субъектах РФ, в прошлом году к ним поступило более 180 тысяч обращений, общими усилиями институту удалось восстановить нарушенные права свыше 300 тысяч граждан.