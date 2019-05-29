22:24 (мск), источник: ТАСС
Постпред России ответил на обвинения США в испытании ядерных боезарядов малой мощности
ВЕНА, 29 мая. /ТАСС/ — Михаил Ульянов назвал мораторий Соединенных Штатов на ядерные испытания ненадежным.
Россия соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения генерала США Роберта Эшли о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности.
«Мы с конца 80-х годов в добровольном, одностороннем порядке установили мораторий на проведение ядерных испытаний. Мы его соблюдаем», — отметил Ульянов и указал, что подозрения американского генерала не подкреплены фактами и убедительными аргументами.
«Американцы обещали, но не выполнили. Новая администрация США заявила, что даже не собирается этого делать», — подчеркнул российский постпред.
«Американцы в прошлом году заявили, что будут поддерживать ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Позиция, свидетельствующая о том, что американский мораторий ненадежен, и они в любой момент могут отбросить его в сторону», — добавил Ульянов.
По его словам, утверждения американского генерала, что Россия якобы проводит ядерные испытания, говорят о деградации политической культуры и этики в США. «Это свидетельство деградации политической культуры и политической этики в американском истеблишменте», — сказал Ульянов.
Они позволяют бросаться обвинениями в отношении другой страны, не заботясь о том, чтобы эти обвинения обосновать. Приличные люди так себя не ведут.
Постпред также обратил внимание, что такие заявления странно слышать от страны, позиция которой является главным препятствием для вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). «США не только не ратифицировали, но и заявили, что даже не будут стремиться это сделать. Пытаются переводить стрелки на Россию, но делают это очень неубедительно», — подчеркнул Ульянов.
Ранее в среду директор Разведывательного управления Министерства обороны США
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