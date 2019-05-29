Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Замок на колесе: «новая» разводка от мошенников (что делать?)
Смогут ли люди жить вечно: анализ
Бенедикт Камбербэтч восхитил фанатов подтянутой фигурой
Как дизайнеры сделали из двушки четырехкомнатную квартиру: фото
Бунт в одесской колонии: надзиратели попали в больницу На Украине сотрудники полиции завершили спецоперацию в исправительной колонии Одессы
Жванецкий объяснил почему не пришел принять награду из рук Путина
Порошенко забыл про томос ради мести Зеленскому
Егор Крид раскрыл правду о закулисье «Холостяка»
Собчак позвали на «Первый канал»
Сибирские ученые установили связь варикоза с интеллектом
7 опасных процедур красоты
Валерия вышла на сцену в платье за 179 тысяч рублей
Бенедикт Камбербэтч восхитил фанатов подтянутой фигурой
15 трогательных способов хранить память о детстве ребенка (фото)
Экс-жена Башарова поделилась трогательными снимками сына
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Молодые россияне бросились скупать жилье
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
10Обострение ситуации в Каракасе
22:24 (мск), источник: ТАСС

Постпред России ответил на обвинения США в испытании ядерных боезарядов малой мощности

ВЕНА, 29 мая. /ТАСС/ — Михаил Ульянов назвал мораторий Соединенных Штатов на ядерные испытания ненадежным.

Источник: AP 2019

Россия соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать утверждения генерала США Роберта Эшли о том, что Россия якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности.

«Мы с конца 80-х годов в добровольном, одностороннем порядке установили мораторий на проведение ядерных испытаний. Мы его соблюдаем», — отметил Ульянов и указал, что подозрения американского генерала не подкреплены фактами и убедительными аргументами.

Постпред также заметил, что США, со своей стороны, хоть и подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но не ратифицировали его.
Читайте также
СМИ узнали о подготовке США новой ядерной сделки с Россией и Китаем

«Американцы обещали, но не выполнили. Новая администрация США заявила, что даже не собирается этого делать», — подчеркнул российский постпред.

«Американцы в прошлом году заявили, что будут поддерживать ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Позиция, свидетельствующая о том, что американский мораторий ненадежен, и они в любой момент могут отбросить его в сторону», — добавил Ульянов.

По его словам, утверждения американского генерала, что Россия якобы проводит ядерные испытания, говорят о деградации политической культуры и этики в США. «Это свидетельство деградации политической культуры и политической этики в американском истеблишменте», — сказал Ульянов.

Они позволяют бросаться обвинениями в отношении другой страны, не заботясь о том, чтобы эти обвинения обосновать. Приличные люди так себя не ведут.
Михаил Ульянов
постоянный представитель России при международных организациях в Вене

Постпред также обратил внимание, что такие заявления странно слышать от страны, позиция которой является главным препятствием для вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). «США не только не ратифицировали, но и заявили, что даже не будут стремиться это сделать. Пытаются переводить стрелки на Россию, но делают это очень неубедительно», — подчеркнул Ульянов.

Ранее в среду директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли выступил с утверждением, что Россия, возможно, проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. По его версии, шаги России в данной сфере могут являться нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Читайте также

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 Плохой знак: российские закупки золота беспокоят Запад
"Это первый фильм, который буквально кидает дерьмо зрителю в лицо"
Во Франции потребовали восстановить первоначальный вид Нотр-Дама
Зеленский внес законопроект об импичменте президента в Раду
«Арсенал» играет с «Челси» в финале Лиги Европы (трансляция)
Рестораторы подтвердили запрет на стейки «с кровью» в России
Спутники Илона Маска назвали кошмаром для астрономии
Дрон снял айсберг с бассейном внутри (видео)
19-летний футболист обыграл Неймара и поплатился
Здоровье
Пациенты идут к проктологу, когда дела совсем плохи Хирург-колопроктолог Бадма Башанкаев рассказывает о профилактике.
Hi-Tech
Теперь F-35 «достанет всех» Американский истребитель получит новое оружие.
Кино
Егор Крид раскрыл правду о закулисье «Холостяка» Певец признался, что ни одна из участниц не была в его вкусе
Авто
«Ленинград» и Алла Михеева: на сколько их надо штрафовать (фото) Новый клип группировки «Ленинград» под названием «Кабриолет» с Аллой Михеевой в главной роли уже за первые сутки набрал более 2 млн просмотров
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Популярные темы на «Детях»
Ночные королевы - 3 565
Девушки, за что некоторые так ненавидят москвичей и жителей области? 556
Канны - 2019: закрытие и не только 465
Премия RU.TV 270
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь