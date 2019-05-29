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29 мая, источник: РИА Новости

США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Германии, Великобритании и Франции санкциями, если европейские государства запустят механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замглавы американского Минфина Сигал Манделкер.

Источник: РИА Новости

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges — Прим. ред.), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.

Согласно тексту документа, причастные к созданию подобного механизма будут исключены из американской финансовой системы.

Неназванный источник издания рассказал, что письмо служит предупреждением для тех, кто связан с INSTEX.

По запросу Bloomberg американский Минфин прокомментировал письмо Сигал Манделкер. В ведомстве отметили, что США «могут ввести ограничительные меры против организаций, осуществляющих торговые операции с Ираном».

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Создание INSTEX

В прошлом году США вышли из иранской сделки и восстановили в полном объеме санкции против Тегерана. Кроме того, американские власти пригрозили санкциями государствам за сотрудничество с Ираном. В частности, американские власти намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.

Однако Россия и многие европейские страны раскритиковали действия США по отношению к Ирану. Более того, в конце января Германия, Франция и Великобритания создали специальный механизм расчетов с Ираном — INSTEX. Однако американские власти предупредили, что проводимые через новый механизм транзакции тоже станут объектом американских санкций.

При этом глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф допускал создание аналогичного механизма для расчетов с Россией и Турцией.

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Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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