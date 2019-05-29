США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges — Прим. ред.), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Согласно тексту документа, причастные к созданию подобного механизма будут исключены из американской финансовой системы.
Неназванный источник издания рассказал, что письмо служит предупреждением для тех, кто связан с INSTEX.
По запросу Bloomberg американский Минфин прокомментировал письмо Сигал Манделкер. В ведомстве отметили, что США «могут ввести ограничительные меры против организаций, осуществляющих торговые операции с Ираном».
В прошлом году США вышли из иранской сделки и восстановили в полном объеме санкции против Тегерана. Кроме того, американские власти пригрозили санкциями государствам за сотрудничество с Ираном. В частности, американские власти намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.
Однако Россия и многие европейские страны раскритиковали действия США по отношению к Ирану. Более того, в конце января Германия, Франция и Великобритания создали специальный механизм расчетов с Ираном — INSTEX. Однако американские власти предупредили, что проводимые через новый механизм транзакции тоже станут объектом американских санкций.
При этом глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф допускал создание аналогичного механизма для расчетов с Россией и Турцией.