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29 мая, источник: РИА Новости

Порошенко просил США помощи на президентских выборах

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Источник: РИА Новости

«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.

Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.

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При этом Волкер на следующий день после второго тура выборов на Украине писал в Twitter, что президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой.

В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы «важным моментом в истории Украины», а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.

Кроме того, Трамп заявил о «непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в её признанных международных границах», а также выразил готовность сотрудничать с Зеленским и гражданами Украины в вопросе реформ.

В начале мая конгресс США провел открытые слушания в палате представителей. Конгрессмены и эксперты отметили, что Вашингтон должны оказать Киеву поддержку, в том числе «политическую, дипломатическую и военно-техническую», в борьбе с «агрессией» Москвы.

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