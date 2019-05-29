Порошенко просил США помощи на президентских выборах

«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.
Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.
При этом Волкер на следующий день после второго тура выборов на Украине писал в Twitter, что президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой.
В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы «важным моментом в истории Украины», а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Кроме того, Трамп заявил о «непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в её признанных международных границах», а также выразил готовность сотрудничать с Зеленским и гражданами Украины в вопросе реформ.
В начале мая конгресс США провел открытые слушания в палате представителей. Конгрессмены и эксперты отметили, что Вашингтон должны оказать Киеву поддержку, в том числе «политическую, дипломатическую и военно-техническую», в борьбе с «агрессией» Москвы.