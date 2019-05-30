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03:02 (мск), источник: Интерфакс

Госдеп пригрозил Турции санкциями за приобретение С-400

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — США могут прекратить участие Турции в программе закупок истребителей-бомбардировщиков F-35 и применить против Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за приобретения у России зенитных ракетных комплексов С-400, заявила в среду представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Источник: Reuters
Наша позиция остается прежней: Турция столкнется с очень отрицательными последствиями, если она завершит сделку по С-400.
Морган Ортагус
представитель госдепартамента

«Это будет включать в себя приостановку закупок (F-35 — ИФ) и завершение участия в программе F-35, а также санкции CAATSA. Это очень серьезно, это очень конкретно, и наша позиция по этому вопросу остается достаточно последовательной», — добавила она.

В апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее не раз выражал уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолёты F-35.

В свою очередь глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара готовится к возможному применению против нее санкций CAATSA.

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