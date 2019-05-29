29 мая, источник: Интерфакс
Песков отверг продвижение Путиным госинтересов через бизнес
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин никогда не использовал российский бизнес для продвижения
Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действовал в интересах своего бизнеса (…). Собственно, ни один крупный предприниматель не может действовать в
чьих-тодругих интересах.
«Наоборот, государство защищает интересы российского бизнеса во всем мире. Это обязанность любого государства», — цитирует Пескова издание.
Ранее представители российского бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что «доказательный меморандум» управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями. В частности, речь идет об утверждении, что бизнесмен «действовал или предположительно действовал в интересах высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации».
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