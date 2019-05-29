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29 мая, источник: Интерфакс

Песков отверг продвижение Путиным госинтересов через бизнес

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин никогда не использовал российский бизнес для продвижения каких-то государственных интересов, заявили в Кремле.

Источник: Reuters

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что бизнесмен Олег Дерипаска якобы действовал в интересах президента России, что и стало основанием для Минфина США ввести санкции против предпринимателя.

Вы говорите об очень крупном предпринимателе, который всегда действовал и действовал в интересах своего бизнеса (…). Собственно, ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РБК)

Пресс-секретарь президента заметил, что Путин «тем более никогда не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов».

«Наоборот, государство защищает интересы российского бизнеса во всем мире. Это обязанность любого государства», — цитирует Пескова издание.

Ранее представители российского бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что «доказательный меморандум» управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями. В частности, речь идет об утверждении, что бизнесмен «действовал или предположительно действовал в интересах высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации».

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