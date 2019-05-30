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05:39 (мск), источник: Известия

Возраст по согласию: граждане будут получать личные пенсии с 55−60 лет

Соответствующий законопроект могут принять уже в этом году.

Источник: Известия

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60. Депутатский законопроект об этом может вступить в силу в 2019 году, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В пресс-службе Центробанка «Известиям» заявили, что в целом поддерживают документ.

Такая мера уравняет в правах всех клиентов добровольной системы накоплений на пенсию, уверены участники рынка. Впрочем, некоторые из них указывают, что вообще не стоит привязываться к общегосударственным границам выхода на пенсию. Гражданам следует дать право самостоятельно назначать возраст для получения своих накоплений.

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По старым правилам

Граждан, заключивших договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) о самостоятельных накоплениях на старость до повышения возраста выхода на заслуженный отдых и после, уравняют в правах. Законопроект будет внесен в Госдуму до конца мая. А принять его могут до конца весенней сессии — 28 июля, рассказал Анатолий Аксаков. Однако для этого нужно оперативно получить положительное заключение ЦБ и правительства.

В Банке России «Известиям» сообщили, что в целом нормы законопроекта поддерживают. В Минфине на запрос «Известий» об оценке документа сообщили, что к ним он еще не поступал. В Минэкономразвития на момент публикации материала на вопросы не ответили.

Законопроект, с текстом которого ознакомились «Известия», предполагает, что право на получение негосударственной пенсии приобретают мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно.

При этом гражданин может установить в договоре НПО возраст выше, но не переходящий за рамки нового — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

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Право на получение негосударственных выплат раньше 55 и 60 лет может быть предоставлено только определенным категориям граждан, имеющим его и по общим правилам. Речь идет, например, о северянах и так называемых списочниках. В документе уточняется, что предлагаемые нормы распространяются на договоры, заключенные с 1 января 2019 года. Закон вступит в силу после официального опубликования, и это может произойти уже в нынешнем году.

Предложение сохранить старые возрастные границы для добровольной системы впервые прозвучало в феврале этого года, когда Минтруд отправил письмо в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), писали «Известия». Правда, тогда речь шла только о договорах, заключенных до 31 декабря 2018 года — по ним прежние условия сохранили и пообещали изучить возможность распространить практику на соглашения, оформленные с 2019 года.

Стояла проблема сохранения равноправия всех клиентов системы НПО: тех, кто заключил договоры до принятия закона в 2018 году, и тех, кто заключил и будет заключать после.
Сергей Эрлик
первый вице-президент НАПФ

«Поэтому и была предложена конструкция, согласно которой участники и вкладчики НПО при заключении договоров с пенсионными фондами будут сами определять возраст, с которого хотят получать выплаты, при этом порог должен быть не ниже 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — рассказал первый вице-президент НАПФ Сергей Эрлик.

Справка «Известий»

НПО — система негосударственного пенсионного обеспечения. Она предполагает, что граждане самостоятельно копят себе на пенсию со своего дохода. Размер отчислений также определяет сам гражданин. При этом у крупных компаний есть свои корпоративные программы накоплений в партнерстве с НПФ. По данным Банка России, за 2018 год число участников добровольной пенсионной системы увеличилось на 2,1% — до 6,1 млн. Размер среднего счета одного застрахованного лица за прошлый год вырос на 5,7% и достиг 186,1 тыс. рублей.

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Справедливости ради 

Сами НПФ считают законопроект справедливым. Порог получения негосударственной пенсии в 55 и 60 лет уравнивает права всех клиентов системы негосударственного пенсионного обеспечения, отметил Сергей Эрлик. Тем более, это соответствует и возрасту выплат накопительной части пенсии, которая была сформирована до заморозки в 2014 году, и получить которую можно по достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами соответственно.

В АНПФ разрабатывают свои предложения по возрастному порогу для системы НПО. Основной принцип предложений — добровольные пенсии должны действительно стать источником дохода граждан, сообщил «Известиям» руководитель комитета АНПФ по развитию корпоративных программ Дмитрий Геркусов. По его словам, не стоит ограничиваться только сроком выхода на пенсию по старому возрасту или по новому, а дать возможность гражданам самим устанавливать срок получения ежемесячного дохода по НПО.

Принятие депутатского законопроекта повысит доверие граждан к системе пенсионного обеспечения в России в целом и позволит популяризировать систему НПО для ее будущих участников, считает секретарь пенсионного комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Батаев. По его словам, главная особенность НПО — это гражданско-правовой характер отношений, то есть компания, в данном случае НПФ, предлагает свой продукт клиентам, поэтому она может и не привязывать свои условия к государственному пенсионному страхованию.

Елена Рожкова

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