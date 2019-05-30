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02:06 (мск), источник: Известия

Парламент Израиля объявил о самороспуске

Парламент Израиля, спустя месяц после присяги депутатов, проголосовал за самороспуск и назначил досрочные выборы на 17 сентября.

Источник: AP 2019

В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.

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Причиной такого решения стало то, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию и кабинет министров, пишет ТАСС.

17 апреля президент Израиля Реувен Ривлин по итогам прошедших в стране парламентских выборов поручил премьер-министру и главе партии «Ликуд» Нетаньяху сформировать правительство.

На распределение министерских портфелей и разработку программы правительства Нетаньяху было отведено 42 дня. Однако разногласия между движениями религиозных еврейских общин и антиклерикально настроенной партией «Наш дом Израиль» ему преодолеть не удалось.

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