02:06 (мск), источник: Известия
Парламент Израиля объявил о самороспуске
Парламент Израиля, спустя месяц после присяги депутатов, проголосовал за самороспуск и назначил досрочные выборы на 17 сентября.
В третьем чтении за самороспуск проголосовали 74 депутата из 120, против высказались 45.
Причиной такого решения стало то, что
17 апреля президент Израиля Реувен Ривлин по итогам прошедших в стране парламентских выборов поручил
На распределение министерских портфелей и разработку программы правительства Нетаньяху было отведено 42 дня. Однако разногласия между движениями религиозных еврейских общин и антиклерикально настроенной партией «Наш дом Израиль» ему преодолеть не удалось.