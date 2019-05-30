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03:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол Турции в США заявил, что Анкара разместит F-35 вне зоны покрытия С-400

Американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил посол Турции в США Сердар Кылыч.

Источник: AFP 2019
С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400.
Сердар Кылыч
посол Турции в США (цитата по «РИА Новости»)

Дипломат сказал, что на ЗРС будут работать только турецкие военные.

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Господин Кылыч отметил, что израильские F-35 летают над Сирией, где есть российские С-400, и это не вызывает вопросов у США. «Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы», — заявил посол.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Тем временем США требуют от Турции отказаться от покупки ЗРС. Ограничение поставок истребителей пятого поколения — это только часть предполагаемых мер. По данным американских СМИ, Турция готовится к санкциям в рамках закона CAATSA — того самого, по которому наказали Россию за кибератаки.

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Источник:©РИА "Новости"
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