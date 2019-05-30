10:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Турцию лишают доступа к F-35
Вашингтон готов ввести санкции против Анкары
Администрация США предупредила власти Турции, что страна может столкнуться с «реальными и очень негативными последствиями», если все же решит закупить у России
Президент Дональд Трамп в среду провел телефонные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил в том числе намерения Анкары закупить российские
Тем не менее, выступая в тот же день на брифинге в Госдепартаменте США, представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагас заявила, что Турция может столкнуться с «реальными и очень негативными последствиями», если власти страны все же решат заключить сделку с Россией.
«Эти последствия могут включать в себя отказ от участия Турции в
В числе возможных мер в США рассматривают и приостановку обучения турецких пилотов, осваивающих сейчас истребители F-35 на одной из военных баз в штате Аризона.
В конце мая министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие специалисты уже выехали в Россию для того, чтобы пройти соответствующую подготовку по управлению комплексами С-400. Он также не исключил, что российские специалисты в ближайшее время могут приехать в Анкару.
В Вашингтоне, как и в НАТО, считают недопустимой сделку, в ходе которой один из союзников по военному альянсу закупает российские
Вместо закупки C-400 Пентагон предложил Анкаре рассмотреть возможность закупки американских противоракетных систем Patriot, производимых компанией Raytheon. «Это надежная и вместе с тем полностью совместимая с системами НАТО альтернатива, которая полностью удовлетворяет требования национальной обороны Турции», — подчеркнул представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс.
В понедельник в интервью телеканалу Haber Turk министр обороны Турции Хулуси Акар неожиданно заявил, что сроки поставки российских ракетных систем уже были пересмотрены, но тем не менее сама сделка считается «окончательной».
«Системы С-400 могут быть и не поставлены в июне, как это было запланировано, но мы ожидаем, что они прибудут в ближайшие месяцы», — сказал Акар.
По данным телекомпании CNBC, Вашингтон уже выдвинул Анкаре ультиматум с требованием до конца первой недели июня отказаться от покупки российских систем. В противном случае ее ждут санкции.
Турция производила отдельные детали, в том числе элементы фюзеляжей, шасси и приборных панелей, для истребителей F-35 начиная с 2004 года. В начале мая Вашингтон приостановил поставки в Анкару учебных материалов и оборудования, необходимого для производства деталей истребителя.
Кирилл Белянинов, Вашингтон