Россия предостерегла Иран от выхода из ДНЯО

Говоря об объявленном Ираном 8 мая решении приостановить выполнение части обязательств в рамках ядерной сделки, Рябков отметил, что Москва исходит из того, что параграфы 26 и 36 Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) позволяют Ирану «действовать так, как он действует».
«Это не означает, что мы согласны со всем, что предпринимает Иран, отнюдь нет. Наоборот — мы предостерегаем Иран от реализации намерения, обозначенного на очень высоком уровне, выйти из ДНЯО, к примеру, если темы антииранских санкций вновь актуализируются в СБ ООН», — подчеркнул замглавы МИД РФ.
«Мы считали бы это неправильным и по большому счету опасным развитием, это как пример», — добавил он.
Ранее телеканал Press TV со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана, сообщил, что Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос о ситуации с соглашением по иранской ядерной программе будет поднят в Совете безопасности ООН.