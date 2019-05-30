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10:35 (мск), источник: РИА Новости

Россия предостерегла Иран от выхода из ДНЯО

ТЕГЕРАН, 30 мая — РИА Новости. Москва предостерегает Тегеран от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), это было бы опасно, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

Источник: Reuters

Говоря об объявленном Ираном 8 мая решении приостановить выполнение части обязательств в рамках ядерной сделки, Рябков отметил, что Москва исходит из того, что параграфы 26 и 36 Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) позволяют Ирану «действовать так, как он действует».

«Это не означает, что мы согласны со всем, что предпринимает Иран, отнюдь нет. Наоборот — мы предостерегаем Иран от реализации намерения, обозначенного на очень высоком уровне, выйти из ДНЯО, к примеру, если темы антииранских санкций вновь актуализируются в СБ ООН», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

«Мы считали бы это неправильным и по большому счету опасным развитием, это как пример», — добавил он.

Ранее телеканал Press TV со ссылкой на источники, близкие к канцелярии президента Ирана, сообщил, что Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос о ситуации с соглашением по иранской ядерной программе будет поднят в Совете безопасности ООН.

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