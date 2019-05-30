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11:43 (мск), источник: Интерфакс

Путин внес в Думу законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Совет Думы в течение часа определит сроки его рассмотрения, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

Источник: AP 2019

Законопроект предполагает, что президент получит право возобновить действие Договора.

29 мая Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД.

Лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор об РСМД в декабре 1987 года. Он запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

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В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести свою страну из договора, обвинив Россию в нарушении его условий. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

Россия отвергает эти обвинения.

1 февраля 2019 года администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля и выйдет из договора через шесть месяцев, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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Во время загрузки произошла ошибка.
29 марта© Ньюстюб
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