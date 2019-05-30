Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину

Мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные: как может падать уровень доверия, но расти электоральный рейтинг. Это сложный анализ, мы надеемся, что со временем он появится.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)
ВЦИОМ 24 мая опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили, что доверяют Путину в решении важных государственных вопросов. Это самый низкий показатель с января 2006 г. Однако президенту россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому отечественному политику.
Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров связал падение рейтинга доверия Путину с неверием россиян в то, что жить им станет лучше. Людей напрягает и удивляет то, что острая фаза кризиса закончилась уже в 2016 г., но положительных изменений до сих пор нет, считает он. Позже Федоров на своей странице в Facebook назвал другую причину. По его словам, падает частота упоминаний Путина в списке политиков, которым доверяют россияне, но это происходит и с другими политиками. Он пообещал опубликовать новые данные на этот счет.
В Кремле уже не в первый раз удивляются исследовательским данным о россиянах. В апреле Росстат представил статистику финансового положения семей в России за 2018 г. В частности, по данным ведомства, у 35,4% российских семей не хватает средств на покупку каждому члену семьи подходящей по сезону обуви. Песков отказался комментировать эти данные и попросил Росстат разъяснить, откуда взялись такие цифры.