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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Источник: РИА Новости

Инициативу поддержали лишь 97 человек при необходимом минимуме в 226 голосов. Политик поблагодарил парламентариев за такое решение.

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По закону уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров.

При этом правительство продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового состава.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную раду, и призвал освободить места для новых поколений.

Досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Гройсман заявил о намерении участвовать в них, но отказался от коалиции с экс-президентом Петром Порошенко.

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