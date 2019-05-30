Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
«30 нарушений с экипажа»: в Сеть утекла разнарядка для гаишников
Стресс и алкоголь довели звезду «Игры престолов» до клиники
Егор Крид раскрыл правду о закулисье «Холостяка»
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Захарова обратилась к певице Королевой по поводу визита в Украину
Тимошенко обратилась к миру из-за Зеленского
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Собчак позвали на «Первый канал»
Было ощущение, что меня изнасиловали: Бабенкова о съёмках фильма
Онкобольная Яковлева узнала о диагнозе из-за котов
Анна Нетребко удивила поклонников худобой
Наташа Королева пришла на шоу к Урганту в прозрачном платье
Почему стоит сразу сказать старшему ребенку о беременности мамы
Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье и скрылась
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
34В Москве прошел Парад Победы
15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Бандитам в Венесуэле перестало хватать денег на патроны

Экономический кризис в Венесуэле привел к тому, что даже преступная деятельность перестает окупаться: в частности, как пожаловался Associated Press анонимный бандит, приобретать патроны для огнестрельного оружия стало слишком дорого.

Источник: AFP 2019

Обойма с 15 пулями стоит 15 долларов, что по меркам Венесуэлы, пережившей беспрецедентный экономический коллапс, совсем недешево: в среднем жители страны зарабатывают 6,5 доллара в месяц, поэтому полученный от жертвы кошелек может оказаться пустым.

Видео
Мадуро обвинил Штаты в топливном давлении на Венесуэлу

Кризис привел к снижению числа преступлений: количество убийств на душу населения в Венесуэле остается одним из самых высоких в мире, однако за последний год этот показатель упал почти на 10 процентов. Примерно то же произошло с похищениями и ограблениями.

Нехватка базовых продуктов и лекарств заставила более 3,7 миллиона венесуэльцев эмигрировать в соседние государства. Многие преступники также уезжают в другие страны и отказываются от криминальной деятельности, выбирая честную работу.

В апреле 2019 года экономисты назвали крушение венесуэльской экономики «почти беспрецедентным» в мировой истории. Они сравнили его с падением Советского Союза и пришли к выводу, что восстановление страны будет небыстрым.

Экономический и политический кризис в Венесуэле достиг своего пика 23 января, когда лидер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства и потребовал перевыборов.

Гуайдо признала оппозиция, большинство стран Латинской Америки, США, Канада, Великобритания и многие страны ЕС. Россия, Китай, Турция, Боливия и Куба поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Названа главная угроза США
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
Япония возмутилась российскими войсками на Курилах
Герман Стерлигов столкнулся с финансовыми проблемами
Российским школьникам дали задание о чудесах святой воды
Airbus A320 аварийно сел в Шереметьево (видео)
Путин рассказал о развитии технологии искусственного интеллекта
На Эйфелевой башне открылся экстремальный аттракцион (видео)
В Сети высмеяли популярный прием для вовлечения людей в беседу
Здоровье
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром Пищевая добавка в мучном и сыре может спровоцировать ожирение и диабет.
Hi-Tech
Настоящий постапокалипсис: что сейчас происходит вокруг Кольской сверхглубокой скважины Грустно смотреть.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая (фото) Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Популярные темы на «Детях»
Муж настаивает на ДНК экспертизе ребенка-подростка 697
Зачем эти драконовские меры на ЕГЭ 487
Премия RU.TV 353
Я люблю свой город! 246
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь