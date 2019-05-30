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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово

БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Раненый в Косово гражданин РФ, сотрудник ООН Михаил Краснощеков эвакуирован из края, сообщило посольство России в Белграде.

Источник: Reuters

Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек сообщил РИА Новости, что Краснощеков в четверг днем отправлен автомобилем в Белград.

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«Михаил Краснощеков пересек административную линию между Косово и центральной Сербией. В ближайшие часы ждем его в Белграде, где ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь после избиения так называемыми полицейскими», — сообщается в Twitter посла Александра Чепурина.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии — о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявлял, что Россия координирует свои действия с ООН по ситуации с задержанием российского сотрудника миссии в Косово. В свою очередь СК РФ начал проверку по факту нападения в Косово на российского гражданина.

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