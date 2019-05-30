16:34 (мск), источник: Коммерсантъ
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью радиостанции «Ъ FM» ответил на просьбу
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных. По словам господина Федорова, социологи применили различные методики для определения обоих показателей.
«Так как до ближайших выборов у нас еще пять лет, то, скажем, задавать вопрос, за кого вы будете голосовать на выборах президента России, нам кажется явно преждевременным. Поэтому мы используем другой вопрос: как люди оценивают его работу на посту президента. Текущая цифра — это около 65%. Для сравнения в январе было меньше 62%. Так что рост есть», — пояснил глава ВЦИОМа метод определения электорального рейтинга.
В то же время при определении уровня доверия применяется другой метод с использованием открытого вопроса: «Назовите, пожалуйста,
Валерий Федоров добавил, что в ближайшее время будут опубликованы результаты исследования, вопрос в котором будет звучать следующим образом: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». «Заранее могу вам сказать, что там оценки доверия президенту гораздо выше и