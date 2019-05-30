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16:34 (мск), источник: Коммерсантъ

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью радиостанции «Ъ FM» ответил на просьбу пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова разъяснить, как может падать доверие к главе государства, но одновременно расти его электоральный рейтинг.

Источник: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных. По словам господина Федорова, социологи применили различные методики для определения обоих показателей.

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«Так как до ближайших выборов у нас еще пять лет, то, скажем, задавать вопрос, за кого вы будете голосовать на выборах президента России, нам кажется явно преждевременным. Поэтому мы используем другой вопрос: как люди оценивают его работу на посту президента. Текущая цифра — это около 65%. Для сравнения в январе было меньше 62%. Так что рост есть», — пояснил глава ВЦИОМа метод определения электорального рейтинга.

В то же время при определении уровня доверия применяется другой метод с использованием открытого вопроса: «Назовите, пожалуйста, четыре-пять российских политиков, кому вы больше всего доверяете?». «После периода больших выборов людей беспокоят не сугубо политические темы, их беспокоит социально-экономическая проблематика. Меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков. Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, — конечно, большое преувеличение», — указал социолог.

Валерий Федоров добавил, что в ближайшее время будут опубликованы результаты исследования, вопрос в котором будет звучать следующим образом: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». «Заранее могу вам сказать, что там оценки доверия президенту гораздо выше и каких-то серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства там нет», — подытожил он.

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