Таким образом, канцлером Австрии впервые стала женщина. Теперь ей предстоит сформировать временное правительство.
Ранее телеканал Deutsche Welle сообщил, что парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству. Это решение было принято из-за скандала с видео, которое опубликовали немецкие издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung.
На нем уже экс-вице-канцлер Хайнц-Кристиана Штрахе («Австрийская партия свободы», АПС) перед парламентскими выборами в 2017 году якобы встретился с россиянкой и заключил тайную финансовую сделку с ней. После этого Штрахе ушел с поста вице-канцлера.
Позже Kronen Zeitung написала, что видео было инсценировкой, сообщала «Европейская правда». Издание сообщило, что встреча якобы россиянки, предполагаемой племянницы «российского олигарха», с лидером австрийских ультраправых Штрахе на Ибице в 2017 году была детально спланированным спектаклем, «племянницей» же оказалась боснийской студенткой.
28 мая президент Австрии отправил Курца в отставку. И.о канцлера был назначен глава Минфина Хартвиг Лёгер.