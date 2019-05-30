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16:49 (мск), источник: RNS

Канцлером Австрии впервые стала женщина

Новым канцлером Австрии до выборов в парламент назначена глава Конституционного суда Бригитта Бирляйн. С таким заявлением выступил президент страны Александр Ван дер Беллен, передает APA.

Источник: Reuters

Таким образом, канцлером Австрии впервые стала женщина. Теперь ей предстоит сформировать временное правительство.

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Ранее телеканал Deutsche Welle сообщил, что парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству. Это решение было принято из-за скандала с видео, которое опубликовали немецкие издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung.

На нем уже экс-вице-канцлер Хайнц-Кристиана Штрахе («Австрийская партия свободы», АПС) перед парламентскими выборами в 2017 году якобы встретился с россиянкой и заключил тайную финансовую сделку с ней. После этого Штрахе ушел с поста вице-канцлера.

Позже Kronen Zeitung написала, что видео было инсценировкой, сообщала «Европейская правда». Издание сообщило, что встреча якобы россиянки, предполагаемой племянницы «российского олигарха», с лидером австрийских ультраправых Штрахе на Ибице в 2017 году была детально спланированным спектаклем, «племянницей» же оказалась боснийской студенткой.

28 мая президент Австрии отправил Курца в отставку. И.о канцлера был назначен глава Минфина Хартвиг Лёгер.

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28 мая© Ньюстюб
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