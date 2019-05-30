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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый посол России выбрал между «Белоруссией» и «Беларусью»

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором рассказал, как будет называть свое место работы.

Источник: РИА "Новости"

В ходе интервью журналистка попросила Мезенцева поставить в качестве одной из дипломатических задач объяснение белорусским коллегам, что, используя топоним Белоруссия, россияне не стремятся обидеть граждан этой страны, а отдают «дань нашим традициям».

Мезенцев не стал отвечать на эту просьбу. Услышав вопрос, он улыбнулся и заявил, что следующим местом его работы будет «столица Республики Беларусь». Кроме того, в ходе интервью Мезенцев ни разу не использовал топоним Белоруссия.

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Споры о правильном наименовании одного из членов Союзного государства ведутся с получения Белоруссией независимости. В сентябре 1991 года в стране был принят закон, предписывающий сменить ее название с «БССР» на «Республику Беларусь», в сокращенном варианте — Беларусь. Кроме того, в законе оговаривается, что название страны должно переводиться на другие языки с помощью транслитерации в соответствии с белорусским звучанием.

В России наименование стран бывшего СССР определяется подписанным в августе 1995 года распоряжением администрации президента России «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц». Согласно этому документу, в России используются вариант «Белоруссия» и «Республика Белоруссия».

В том же распоряжении разрешается в случае просьбы со стороны этих стран при подписании документов использовать альтернативные именования. Таким образом, термин «Республика Беларусь» стал использоваться в официальных документах.

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