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17:15 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон запретил контракты с РФ на запуск коммерческих спутников с 2023 года

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Пентагон запретил, начиная с 1 января 2023 года, пользоваться услугами России для коммерческих запусков американских спутников, говорится в документе Минобороны США, опубликованном в Федеральном реестре.

Источник: Reuters

«В категорию государств, подпадающих (под этот запрет — ИФ), также включена Россия», — говорится в документе.

В нем уточняется, что администрация США таким образом включила Россию в список стран, в отношении которых уже действовал аналогичный запрет: речь идет о КНР, КНДР, Иране, Судане и Сирии.

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В документе отмечается, что «новые ограничения вводятся относительно спутников и средств выведения (спутников — ИФ) на орбиту для оказания услуг спутниковой связи».

Также в нем поясняется, что Пентагон запрещает контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания, поскольку подобные сделки «создали бы неприемлемый риск в сфере кибербезопасности» для США.

В свою очередь, исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что отказ США от использования услуг России по запуску коммерческих спутников не нанесет существенного урона российской космической отрасли.

«На самом деле это им (Соединенным Штатам — ИФ) больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется», — сказал Крикалев.

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Скоро США перестанут зависеть от России в космосе.

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