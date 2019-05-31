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00:21 (мск), источник: ТАСС

В Пентагоне заявили о катастрофических последствиях покупки Турцией С-400

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/ — В Минобороны США отметили, что это система разработана «специально для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35».

Источник: Reuters

Завершение сделки по приобретению Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет иметь катастрофические последствия для обеспечения обороны НАТО. Об этом заявила в четверг и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

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«Усиливающееся сотрудничество России с Турцией в Сирии, даже несмотря на то, что зачастую отношения остаются напряженными, должно также беспокоить Европу и, в частности, НАТО», — считает она. «Особенно заметно это проявляется в предложении со стороны России к Турции приобрести ее зенитные ракетные системы С-400. Вполне возможно, что потребность Турции в помощи России на ее [Турции] южной границе повлияла на отношения в оборонной сфере с Россией. Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35 [программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения], это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса», — подчеркнула Уилбаргер.

Скажем прямо: С-400 — это российская система, разработанная специально для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35. Было бы невообразимо, если бы Россия не воспользовалась такой возможностью для сбора данных.
Кэтрин Уилбаргер
и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности
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«Россия стремится подорвать возможность для взаимодействия и сплоченность наших устоявшихся союзов и партнерских связей. Россия знает, что одна сделка, как в случае с Турцией и С-400, может иметь колоссальные последствия для будущего наших союзов и партнерских связей», — утверждала также Уилбаргер. По ее словам, в связи с этим США продолжат применять санкции по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), «если это будет необходимо».

США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией российских С-400. Во вторник телеканал CNBC, ссылаясь на источники в Госдепартаменте, сообщил, что Анкаре дали чуть более двух недель, чтобы принять окончательное решение в вопросе закупок американских F-35 и российских С-400. Вашингтон требует от Анкары отказаться от сделки к концу первой недели июня, грозя Турции негативными последствиями.

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