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10:19 (мск), источник: RTVi

Глава комитета Совфеда по международным делам: информация об отказе России продать Ирану С-400 — это «вброс»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «вбросом» информацию об отказе России продать Ирану С-400. Об этом он заявил в эфире RTVI.

Источник: РИА "Новости"

Косачев отметил, что ему ничего не известно об отказе России продать Ирану комплексы.

Я вижу, что очень часто такие информационные вбросы осуществляются для того, чтобы посмотреть ответную реакцию. Я принципиально не комментирую утечки в информационных агентствах, будь то российских, либо зарубежных, потому что это часть большой информационной кампании, и цель этой кампании далеко не всегда известна.
Константин Косачев
глава комитета Совета Федерации по международным делам

30 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Москва отказала Тегерану в продаже зенитных комплексов С-400 из-за опасений относительно того, что это может привести к росту напряженности в Ближневосточном регионе. Там отметили, что просьбу отклонил лично президент России Владимир Путин.

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22 мая Госдепартамент США ввел санкции против двух российских оборонных компаний и учебного центра зенитных войск в Гатчине. Под ограничения попали создатели зенитного комплекса «Панцирь-С» и ракет для С-300 и С-400. В ведомстве пришли к выводу, что они нарушают американский закон о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и КНДР (INKSNA).

8 мая президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.

Такое решение Иран принял спустя ровно год после того, как 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки и возвращении экономических санкций против Ирана. По версии Вашингтона, Тегеран все это время лгал о прекращении своей ядерной программы, а также на протяжении многих лет поддерживал террористические группировки и способствовал военным конфликтам в регионе.

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Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

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