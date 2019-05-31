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10Инаугурация Владимира Зеленского
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06:28 (мск), источник: ТАСС

Косачев: действия Зеленского подтверждают, что он не имел проработанной программы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/ — Глава комитета Совфеда по международным делам добавил, что первые шаги к нормализации отношений между Россией и Украиной должен сделать Киев.

Источник: Агентство «Москва»

Первые действия президента Украины Владимира Зеленского после инаугурации подтверждают, что он не имел проработанной программы для управления государством и решения его проблем. Такое мнение высказал глава комитета СФ РФ по международным делам Константин Косачев в опубликованном в пятницу интервью газете «Известия».

Чем больше проходит времени с инаугурации нового президента, тем сильнее подтверждается подозрение, что он, в общем-то, не имел проработанной программы и сформированной команды единомышленников. Выборы во многом были против Порошенко, а не за Зеленского. Сейчас мы начинаем наблюдать последствия этого.
Константин Косачев
глава комитета СФ РФ по международным делам
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Глава комитета подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с Украиной, но первые шаги к нормализации отношений между странами должен сделать Киев. «Главное, он должен признать кризис на юго-востоке внутренним конфликтом, порожденным и спровоцированным его политикой, не имеющим никакого отношения к Москве. Когда это произойдет, Украина увидит в лице России конструктивного партнера, чтобы находить решение проблем, которые в конечном итоге восстановят территориальную целостность страны. Но самое главное — будут приняты жителями юго-востока», — добавил Косачев.

Во время инаугурационной речи 20 мая Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для решения которой он готов «пойти на все». 28 мая он посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Президент Украины отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих и заслушал доклад командующего операцией Александра Сырского.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
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