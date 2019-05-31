Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
«30 нарушений с экипажа»: в Сеть утекла разнарядка для гаишников
Смогут ли люди жить вечно: анализ
Лобода, Водонаева, Бородина на вручении премии телеканала
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: трешка в центре Москвы
Скандалы сотрясают полицию Подмосковья После задержания начальника одного из районных отделов в подмосковной полиции не утихают скандалы
Захарова обратилась к певице Королевой по поводу визита в Украину
Тимошенко обратилась к миру из-за Зеленского
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Собчак позвали на «Первый канал»
Красноярский фермер уложил Руки-Базуки одним ударом ладони - СМИ
Ощущение, что изнасиловали: Бабенкова о съёмках
Песков отреагировал на оскорбляющую Путина надпись на мосту
Песков прокомментировал снижение доходов россиян
Стал известен возраст дочери Сергея Лазарева
Вадим Галыгин: «Не терпится взять малыша на руки»
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
11Крабский труд: глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцов
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
02:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Климкин попросил принять его отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил Верховную Раду принять его отставку. Об этом он написал в своем Facebook.

Источник: AP 2019

По словам Климкина, решение уйти в отставку он принял давно.

Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и настоятельно призвал депутатов поддержать мое решение.
Павел Климкин
глава МИД Украины

Министр подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский вправе «создавать собственную команду и строить собственную внешнюю стратегию».

Климкин написал заявление об отставке 17 мая. По словам политика, после ухода с поста главы МИД Украины он собирается баллотироваться в парламент.

Павел Климкин стал главой Министерства иностранных дел Украины 19 июня 2014 года. До этого два года он был послом Украины в Германии.

Читайте также

 В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
Россия отказалась продавать Ирану С-400
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
«Ростех» раскрыл доходы Тины Канделаки
Друзь извинился за скандал в «Кто хочет стать миллионером?»
На Украине узаконили использование феминитивов
Суд арестовал активы братьев Ананьевых на 282,2 млрд по делу ПСБ
«Роскосмос» отреагировал на запрет США российских ракет
Здоровье
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром Пищевая добавка в мучном и сыре может спровоцировать ожирение и диабет.
Hi-Tech
Настоящий постапокалипсис: что сейчас происходит вокруг Кольской сверхглубокой скважины Грустно смотреть.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая (фото) Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Дети
Стал известен возраст дочери Сергея Лазарева По слухам, девочке уже около 8 месяцев
Леди
Звезды за и против диет: кто выглядит лучше Говорят, что женщины, постоянно проверяющие на себе диеты, выглядят более изнуренными, чем те, которые не ограничивают себя в питании. Проверим?
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь