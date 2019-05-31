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04:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп анонсировал пошлины в размере 5% на все товары из Мексики

С 10 июня США введут 5%-ные пошлины на все товары, поступающие из Мексики. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, введение тарифов связано с непрекращающимся потоком мигрантов.

Источник: Reuters

По словам господина Трампа, пошлины будут действовать до тех пор, пока нелегальные мигранты не перестанут прибывать из Мексики в США. Если ситуация не разрешится, то размер пошлин вырастет, пригрозил президент США.

«Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена, после чего пошлины отменят», — написал Дональд Трамп в Twitter.

Справка
«Стена Трампа»: все, что нужно знать о ней в семи графикахВ каком состоянии находится проект строительства стены на границе с Мексикой, и какова ситуация на южной границе США.

В пресс-релизе Белого дома говорится, что в США из Мексики «вторглись сотни тысяч людей», и из-за притока мигрантов в стране переполнены школы и больницы, «истощена система социального обеспечения, совершаются неисчислимые преступления».

«Пассивное участие Мексики позволяет этому массовому вторжению продолжаться, что представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и экономике Соединенных Штатов», — заявили в Белом доме.

США отмечают, что у Мексики очень строгие иммиграционные законы, благодаря чему она якобы «может легко остановить незаконный приток мигрантов», в том числе путем их возвращения на родину.

Напомним, Дональд Трамп долгое время пытался согласовать проект стены на границе с Мексикой, что стала причиной рекордного шатдауна в истории США. В апреле Пентагон сообщило, что для строительства стены потребуется $986 млн. Окончание работ по данным контрактам ожидается к октябрю 2020 года.

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