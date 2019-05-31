Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Новый скандальный клип «Ленинграда»: что нарушила Алла Михеева
Ученые установили связь варикоза с интеллектом
Студентка-медик писала скандальные посты о пациентах в соцсетях
Москвичи смогут обменять свою квартиру на виллу на Кипре
Глобальное потепление грозит сгубить бразильских ловцовВодная живность покидает мангровые леса в устьях рек
Красавица-учительница беременна от актера Сергея Астахова
Жасмин высказалась об общем сыне с Киркоровым
Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем
На могиле Началовой "мироточит" крест
Корчевников признался в симпатии к пышнотелой звезде
Богомолов отметил повышение с другой женщиной
Девушка вызвала резонанс, показав умалчиваемую проблему курорта
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
Врачи выходили ребенка, родившегося весом 245 граммов (фото)
Почему стоит сразу сказать старшему ребенку о беременности мамы
Как строят «российский Диснейленд»: фото сверху
Как создать красоту на шести сотках
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
06:34 (мск), источник: Известия

Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с «чистого листа»

Лидер партии «Батькивщина» и экс-кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко предложила начать с «чистого листа» переговоры с Россией, но «без категоричной сдачи позиций».

Источник: AP 2019

По мнению Тимошенко, Киеву нужно отказаться от минского формата урегулирования в Донбассе и вернуться к варианту, учитывающему Будапештский меморандум.

«Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия — начать с чистого листа», — сказала политик во время трансляции в Facebook.

Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму, надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир, восстановят целостность нашей территории, но не путем капитуляции.
Юлия Тимошенко
Читайте также
Косачев: действия Зеленского подтверждают, что он не имел проработанной программы

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией и по факту гарантирует Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, доставшегося ему после распада СССР.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота и объявивших о создании Донецкой и Луганской народных республик.

При этом украинские власти обвиняют в сложившейся ситуации Россию. В Москве неоднократно указывали на абсурдность таких заявлений, подчеркивая, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и призывая Киев к диалогу с Донбассом, а также выполнению Минских соглашений, достигнутых при посредничестве РФ, Германии и Франции.

Читайте также

 Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Русский лесничий: ангелы и демоны Леонида Леонова
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита
«Ростех» раскрыл доходы Тины Канделаки
Россия отказалась продавать Ирану С-400
Суд арестовал активы братьев Ананьевых на 282,2 млрд по делу ПСБ
Здоровье
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром Пищевая добавка в мучном и сыре может спровоцировать ожирение и диабет.
Hi-Tech
Настоящий постапокалипсис: что сейчас происходит вокруг Кольской сверхглубокой скважины Грустно смотреть.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая (фото) Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Дети
Стал известен возраст дочери Сергея Лазарева По слухам, девочке уже около 8 месяцев
Леди
Звезды за и против диет: кто выглядит лучше Говорят, что женщины, постоянно проверяющие на себе диеты, выглядят более изнуренными, чем те, которые не ограничивают себя в питании. Проверим?
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь