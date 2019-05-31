06:34 (мск), источник: Известия
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с «чистого листа»
Лидер партии «Батькивщина» и
По мнению Тимошенко, Киеву нужно отказаться от минского формата урегулирования в Донбассе и вернуться к варианту, учитывающему Будапештский меморандум.
«Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия — начать с чистого листа», — сказала политик во время трансляции в Facebook.
Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму, надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир, восстановят целостность нашей территории, но не путем капитуляции.
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией и по факту гарантирует Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, доставшегося ему после распада СССР.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота и объявивших о создании Донецкой и Луганской народных республик.
При этом украинские власти обвиняют в сложившейся ситуации Россию. В Москве неоднократно указывали на абсурдность таких заявлений, подчеркивая, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и призывая Киев к диалогу с Донбассом, а также выполнению Минских соглашений, достигнутых при посредничестве РФ, Германии и Франции.
Читайте также